Programme de verdissement des commerces, industries et institutions

Les Beaucerons devront de nouveau préparer leur pelle pour réussir à sortir de leur entrée demain matin, selon les prévisions d’Environnement Canada qui annonce le retour de la neige après quelques jours de répit et de beau temps. On prévoit à partir de ce soir, et ce jusqu’en fin de journée de demain, une accumulation totale de 15 à ...