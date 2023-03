Préserver les milieux humides en zone boisée

En Beauce, on retrouve de nombreux milieux humides et ils ont une grande importance pour l’environnement. Au point, que la réglementation les concernant a d’ailleurs beaucoup évolué au cours des dernières années.

D’ailleurs, l’un des milieux humides protégés dans la région est la Réserve naturelle de la Cumberland.

Qu’est-ce que les milieux humides?

Ils sont des habitats de transition entre le milieu aquatique et la terre ferme. Ils sont saturés en eau ou inondés sur une période suffisamment longue pour que la nature du sol et la composition de la végétation s’en trouvent changées. Il en existe quatre types : les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ils sont parfois très facilement reconnaissables, dus à la présence constante d’eau en surface, alors que d’autres sont des forêts productives qu’on ne soupçonnerait pas d’être humide.

Identifier un milieu humide

Pour être un milieu humide, un site doit normalement posséder trois caractéristiques :

• La présence d’eau ou de signes de son passage, ex. des débris, de la mousse sur le tronc des arbres, des sédiments ou de la litière noire peu décomposée;

• Un sol particulier, ex. qui dégage une odeur d’œuf pourri, qui possède des mouchetures, une couche de couleur grise ou une couche épaisse de matière organique;

• Être recouvert à plus de 50 % de plantes adaptées aux zones humides (ex. érable rouge) ou à 10 % et plus de plantes exclusives aux milieux humides (ex. érable argenté).

La réglementation

Selon le Gouvernement du Québec, les activités sylvicoles respectant l’ensemble des saines pratiques d’intervention sont considérées comme une source de risque environnemental faible. C’est pourquoi la majorité des interventions forestières sont possibles et ne nécessitent pas d’autorisation gouvernementale. Au niveau municipal, il faut s’assurer de respecter les règlements qui malheureusement, varient d’une municipalité à l’autre. Un(e) ingénieur(e) forestier (-ère) peut vous aider dans vos démarches.

Les saines pratiques en milieux humides boisés

Les saines pratiques sont des recommandations et non des obligations légales. En les suivant, on peut aménager son terrain sans nuire à l’environnement ni à l’avenir de notre terrain. Pour guider les propriétaires dans la gestion de leur terrain, une vidéo résumant les saines pratiques en milieux humides boisés est disponible au https://youtu.be/qo6K-rzHe5M.