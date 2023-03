Donnons une chance à la faune animale

Qui dit printemps, dit également saison des naissances chez les animaux.

Par contre, il n'est pas rare que les ratons laveurs, les écureuils et les mouffettes choisissent des endroits pour élever leurs petits qui peuvent nous, les humains, causer quelques désagréments

Pourtant, ces petites bêtes jouent un rôle important dans leur environnement naturel. Les écureuils aident à disséminer les graines et contribuent à la régénération des forêts, les mouffettes jouent quant à elles un rôle crucial dans la chaîne alimentaire en se nourrissant d'insectes et d'autres petits animaux, alors que les ratons laveurs aident à contrôler les populations des rongeurs et d'insectes.

Ensemble, ces animaux contribuent à l'écosystème et à la biodiversité et sont essentiels à l'équilibre écologique.

Laisser la nature suivre son cours

Même s'il arrive que l'endroit choisi par les femelles pour élever leur progéniture ne concorde pas nécessairement avec l'activité humaine, il est primordial de laisser la nature suivre son cours.

Autant que possible, il fait laisser la maman s'occuper de ses bébés, lorsqu'ils seront plus grands, ils partiront d'eux-mêmes. Si l'endroit est vraiment inapproprié, vous pouvez déranger la maman en faisant du bruit en cognant, elle finira par déplacer ses petits.

Évidemment, avant de faire trapper la maman pour la relocaliser, gardez en tête que les petits pourraient mourir de faim sans leur maman.

Quelques informations à retenir

Ratons laveurs

Période de reproduction: février à juin, la majorité se reproduit au cours du mois de mars

La gestation dure de 63 à 65 jours

Ils sont sevrés après 70 jours

Écureuils

Période de reproduction: décembre à janvier et le second au printemps

La gestation de 38 à 40 jours

Ils sont sevrés entre 56 et 70 jours

Mouffettes