Beauceville: la pelle amphibie reprend du service

Pour une quatrième année consécutive, des travaux d’affaiblissement du couvert de glace seront effectués avec la pelle amphibie à Beauceville à compter du 18 mars, et ce, pour un contrat de 60 heures.

Les travaux débuteront au sud de l’embouchure de la rivière des Plante pour se rendre le plus loin possible vers le centre-ville. La longueur du trajet dépendant de l’épaisseur de la glace.

L'un des objectifs de ces travaux est de permettre de libérer les glaces du secteur du Rocher (derrière Agropur) permettant ainsi aux glaces provenant du sud de mieux circuler et de quitter le centre-ville plus rapidement.

L’installation des blocs de béton de type Jersey (glissières de sécurité), dont l’objectif est de protéger certains secteurs de l’impact des glaces advenant un débordement, se fera dans la semaine du 20 mars à des endroits stratégiques.

En effet, la Ville de Beauceville et son organisation municipale de sécurité civile (OMSC) mettent en place des mesures pour informer la population et limiter les impacts d’une crue printanière pour les résidents et entreprises situés en zone inondable ou à risque.

Au moment d'écrire ces lignes, la situation de la rivière est normale et sans risque, mais l’OMSC est en mode préparation et prévention et recommande aux résidents et entreprises de faire de même.

Bien se préparer

L’Organisation municipale de sécurité civile rappelle aux résidents et entreprises situés dans les zones à risque qu’ils sont les premiers responsables de leur sécurité et celle de leurs employés et de leurs proches et, qu’à cet effet, il est primordial de bien se préparer pour faire face à une éventuelle inondation.

Un document complet de type « Aide-mémoire » a été remis en porte à porte le 10 mars dernier par les membres de la brigade incendie. Il contient toutes les informations nécessaires pour savoir quoi faire avant, pendant et après une inondation ainsi qu'une foule d’autres informations essentielles. Le document est également disponible sur le site Internet de la Ville dans la section « Sécurité civile / Mesures d’urgence ».

« Bien que le nombre de portes ait diminué de ± 65% suite aux démolitions (±300 à ±95), nous nous faisons un devoir de bien informer notre population située en zone inondable en effectuant la mise à jour notre aide-mémoire et en le distribuant de porte à porte en plus de maintenir les communications en continu, lorsque requis, par le biais de nos outils en ligne et des médias de la région », a précisé Paul Morin, directeur des communications.

En tout, il y a 40 portes commerciales et 55 portes résidentielles.

Les citoyens de Beauceville et des alentours qui ont besoin de circuler à Beauceville ou par Beauceville doivent contacter le 5-1-1 pour connaître l’état des routes et non pas la ville. En plus d’éviter et de limiter leur circulation locale, ils doivent aussi prioriser l’autoroute et les autres routes en périphérie lorsqu’il y a un risque imminent d’inondation (débordement sur boul. Renault / rte 173 et avenue Lambert).

Il est recommandé à la population de s’abonner au Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) pour consulter le niveau de la station de Beauceville et des autres stations au besoin. Les abonnés recevront les alertes pour les 4 seuils indiqués (surveillance, inondation mineure, moyenne et majeure) au SSRC et ils peuvent aussi visualiser l’état du couvert de glace en tout temps grâce aux deux caméras.