Un test scientifique au service des érablières

En collaboration avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (CRIBIQ), plusieurs scientifiques de l’Université de Montréal ont créé un test rapide pour analyser la sève d’érable.

Avec près de 50 000 hectares d’érablières exploitables en Beauce et plus de 4 000 propriétaires, le secteur acéricole représente une grande partie de l’économie de la région. Le Québec est, plus généralement, reconnu mondialement pour la qualité de son « or blond ». Afin de préserver cette qualité et même de l’améliorer, le CRIBIQ a fait appel aux scientifiques et mathématiciens pour mettre en place un test portatif permettant de prédire la qualité du sirop à partir de la sève récoltée.

Quand nanotechnologie et érablière se rencontrent

Cette nouvelle méthode nommée « test COLORI », appartient à la famille des nanotechnologies. Son fonctionnement est simple et rapide, il s’agit de mêler une solution de nanoparticules d’or avec quelques gouttes de sève. Après une réaction chimique instantannée, il est possible de recueillir des informations fiables et en temps réel sur les propriétés de la sève récoltée. Elles indiquent la probabilité de produire un sirop d’érable de qualité. « Le test s’avère un outil utile pour la prise de décision : bouillir ou ne pas faire bouillir une sève qui ne donnera pas la qualité de sirop d’érable attendue, par exemple », a précisé Simon Forest, qui est titulaire d’une maîtrise en chimie de l’Université de Montréal.

En plus d’avoir reçu le prix Innovation 2022 | RSI par l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec, la méthode a été validé scientifiquement dans la revue ACS Food & Science Technology ce mardi 21 mars. Le test qui s’utilise directement à l’érablière et permet de réagir rapidement, sera bientôt accessible au plus grand nombre. « La production d'un sirop d'érable de qualité est au cœur des préoccupations des acériculteurs et acéricultrices du Québec. Le test COLORI, qui sera commercialisé à grande échelle dès 2024, offre à notre industrie une solution unique afin de peaufiner ses processus et continuer à faire rayonner le sirop d'érable québécois », a conclu Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.