Au printemps, les chevreuils se rapprochent des routes

Force est de constater qu'il y a beaucoup de chevreuils sur les bords de route ces temps-ci. Pour cause? Le printemps, tout simplement.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs explique qu'à cette saison les cerfs de Virginie sortent des milieux boisés où ils se sont abrités pendant l’hiver pour aller se nourrir de la nouvelle végétation. Celle-ci pousse bien sûr dans les endroits exposés au soleil, là où la neige fond plus rapidement, par exemple dans les champs et sur le bord des routes.

Notons que les cerfs peuvent aussi être attirés sur le bord des routes par la présence de sel de déglaçage, car ils sont à la recherche de minéraux à cette période de l’année.

C'est donc ce qui explique que les cerfs soient plus visibles en ce moment. De ce fait, les risques de collisions routières avec cette espèce sont accrus. Le Ministère recommande donc aux citoyens de rester vigilants sur les routes bordées par des milieux fréquentés par la grande faune.

Lorsque la neige aura fondu dans les sous-bois et que la végétation dont le cerf se nourrit y sera abondante, les cerfs seront moins fréquemment observés dans les milieux ouverts.

« L’abondance du cerf varie dans la province selon les conditions de l’habitat et la rigueur de l’hiver et il n’est pas possible de déterminer s’ils sont plus nombreux que l’an dernier à la même époque. L’hiver a été relativement clément pour le cerf dans plusieurs régions et a possiblement favorisé sa survie », a précisé le relationniste du ministère, Daniel Labonté.

Selon la Sûreté du Québec, il y a eu 23 collisions avec des chevreuils recensées entre janvier et avril 2022.