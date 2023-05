Un projet de reboisement social au Cégep Beauce-Appalaches

Pour une deuxième année consécutive, le Cégep Beauce-Appalaches et la Ville de Saint-Georges s’unissent afin de réaliser un projet de reboisement social. Ce sont 117 arbres qui ont été plantés afin de compenser les émissions de carbone et ainsi diminuer l’empreinte écologique de l’institution d’enseignement collégial.

En collaboration avec l’organisme Arbre-Évolution et accompagné d’horticulteurs de la Ville, une vingtaine de membres de la communauté collégiale du Cégep Beauce-Appalaches ont procédé à la plantation de 117 arbres sur un terrain de la Ville, juxtaposé aux terrains synthétiques.

Le Cégep s’est également associé à la classe de 4e année de Marie-Andrée Poulin de l’école Lacroix afin que 26 élèves participent au reboisement social. « Cette activité nous permet de réaliser une action collective afin d’améliorer notre milieu de vie tout en sensibilisant la communauté sur les différents enjeux environnementaux » a soutenu Marie-Anne Moreau, conseillère à la vie étudiante et responsable du développement durable au cégep.

Afin de veiller à la survie des végétaux, un groupe de huit sentinelles, formées par Arbre-Évolution, s’est assuré du respect des bonnes pratiques de plantage d’arbres. Différentes espèces d’arbres ont été plantées dont l’amélanchier du Canada, le bouleau jaune, le mélèze laricin, le pin rouge ainsi que d’autres essences.

L’entretien du terrain, d’une superficie de 1 043 m2, et des arbres sera assuré par la Ville de St-Georges pendant 50 ans. « Il s’agit d’une action concrète qui permet d’améliorer notre milieu de vie et notre environnement. Ce projet vient s’ajouter aux nombreuses actions de la Ville afin de contribuer au mieux-être collectif et à l’embellissement de notre communauté », a souligné Bertrand Bergeron, le chef de division – Signalisation et espaces verts de la Ville de Saint-Georges.

L'année dernière, la même collaboration avait été réalisée entre le programme de technique de comptabilité et de gestion du cégep, ainsi que l'organisme Arbre-Évolution. Le nombre de 170 arbres avait été planté en mai 2022, ce qui constitue près de 300 arbres qui seront entretenus par la ville pour les 50 prochaines années.