Vagues de chaleur et conséquences: rencontre avec la climatologue Nathalie Barrette

Nathalie Barrette, climatologue à l'Université de Laval, a accepté de répondre à nos questions sur la nouvelle étude sortie récemment. Cette application a pour but de mettre en lumière la vulnérabilité et de l'exposition des communautés canadiennes face aux vagues de chaleur.

« Même si le réflexe est de dire que le Québec, et donc le Canada est un pays froid et que ça nous touche moins, au contraire, ça nous touche actuellement et ça nous touchera davantage dans le contexte du réchauffement climatique », a débuté Nathalie Barrette.

Avec cette cartographie, citoyens et élus peuvent facilement se rendre sur leur municipalité à l'aide d'une carte, afin de découvrir comment leur communauté se porte en cas de vague de chaleur.

« Si par exemple, on travaille au niveau de l'aménagement urbain, il y a plusieurs options pour réduire les effets des vagues de chaleur. On sait que l'outil est très utilisé par les municipalités pour décider des plans d'intervention en verdissement. C'est déjà un bon moyen de réduire les risques pour les personnes vulnérables », a complété la climatologue.

L'objectif est avant tout de sensibiliser la population afin que les autorités puissent intervenir, pour réduire les effets sanitaires que pourraient causer ces vagues de chaleur et mieux réagir face à ce phénomène.

