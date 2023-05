Beauce-Nord: 1,1M$ pour électrifier le transport scolaire

Le gouvernement du Québec vient de confirmer un nouvel investissement de 500 000 $ à trois transporteurs de la circonscription de Beauce-Nord pour l’acquisition de quatre autobus scolaires électriques.

C'est le député Luc Provençal qui en a fait l'annonce ce matin par voie de communiqué de presse, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charette.

Ce montant s’ajoute au soutien accordé à l’été 2022, à hauteur de 600 000 $, à un autre transporteur local, Autobus Landry de Sainte-Marie, pour l'acquisition de quatre véhicules. Cet appui financier n'avait jamais été annoncé officiellement puisqu’on se trouvait à l'époque en période pré-électorale.

Aujourd'hui, ce sont Autobus Fecteau de Saint-Victor (250 000 $ pour deux véhicules), Transport André Drouin de Sainte-Marguerite (125 000 $ pour un véhicule) et Transport scolaire R. Paré de Tring-Jonction (125 000 $ pour un véhicule) qui se répartissent la somme.

Cette aide financière provient du Programme d’électrification du transport scolaire, lequel s’inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec.

« Je suis fort heureux que notre gouvernement soutienne l’électrification du transport scolaire dans Beauce-Nord. Je salue la volonté des entreprises locales qui contribue, elle aussi, à la lutte aux changements climatiques », a signalé le député Provençal.