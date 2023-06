Vagues de chaleur: Saint-Georges investit dans la plantation d'arbres

Dans la ville de Saint-Georges, les vagues de chaleur ont aussi des répercussions sur les habitants. Grâce à l'étude de l'Université de Laval, la Municipalité va continuer ses projets de verdissement, afin de réduire les conséquences dues à ce phénomène.

À travers de la cartographie de l'Université de Laval, il est possible de relever quatre données essentielles afin de mieux comprendre la situation de Saint-Georges.

En premier lieu, la sensibilité aux vagues de chaleur. Dans ce cas précis, le centre-ville est logiquement placé en « très forte sensibilité », de par la grande concentration de bâtiment. L'exposition et la vulnérabilité sont aussi deux catégories qui placent le centre de Saint-Georges en mauvaise posture.

L'avenue de la Chaudière, située juste en face du centre de ville, s'en sort beaucoup mieux à titre de comparaison. Pour le même degré de vulnérabilité, l'exposition y est moins importante. Une différence essentiellement due à la forte présence d'arbres et de végétations.

« Finalement, notre centre-ville comme tous les autres, a une forte densité de construction et de circulation, ce qui amène nécessairement une chaleur plus forte. En contrepartie, nous avons la chance d'avoir la rivière et le barrage gonflable qui viennent un peu atténuer ces effets », a ajouté Richard Poulin, chef de division à la communication de Saint-Georges.

Des projets de verdissement à venir

Mise en avant par l'étude, l'option du verdissement des zones à haut risque est une solution qui fonctionne, et la Municipalité l'a bien compris. « La Ville investit plus de 100 000 $ par année en plantation d'arbres et en remplacement et entretien de vivace, etc. » a complété Richard Poulin.

De plus, les citoyens peuvent également avoir un rôle majeur à jouer dans cette transition et la Ville donne aussi les moyens à sa population de prendre les devants.

« Nous avons un programme de verdissement pour les commerces et industries en plus de distribuer des arbres aux citoyens. Nous souhaitons aussi nous doter d'une politique de développement durable et la Ville est actuellement en consultation publique à cet effet, » a conclu M. Poulin.

Malgré tout, l'étude met également en lumière la capacité à faire face à ce phénomène. À Saint-Georges, il est clair que la bonne implantation des arbres dans toute la Ville, permet aux habitants de ne pas trop souffrir lors de ces périodes.