Êtes-vous en mesure d'identifier le météoroïde de cette nuit?

Un phénomène astrologique rare s'est produit en fin de soirée sur le territoire du Québec. Vers 22 h 18, il a fait jour, l'espace d'un court instant.

Avez-vous su l'identifier? Il existe de nombreux types de météoroïdes. L'Agence spatiale canadienne a d'ailleurs sur son site une explication de chacune d'entre elles.

Contrairement aux premières pensées, il ne s'agit pas d'un météorite. Ce terme signale par définition un fragment qui n'a pas été consumé et qui se retrouve au sol.

Ce n'est pas non plus une comète. Cette appellation se caractérise par une masse de glace, de roche et de poussière, qui dérive dans l'Espace.

On ne parle pas d'un astéroïde, qui se définit de son côté par un corps en orbite autour du Soleil. En effet, cette forme de météoroïde se trouve généralement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Ceci dit, le météoroïde dont vous avez possiblement été témoins dans la nuit est catégorisé comme étant un bolide. Il a traversé l'atmosphère en laissant derrière lui une traînée très lumineuse, en raison de sa grande taille et de sa forte densité.

L'Agence spatiale canadienne présente cet événement comme étant assez rare. Pour plus de détails, visitez le site web de l'organisation gouvernementale.