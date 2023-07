Semaines de pluie: plus pour longtemps, selon les experts

D'après ce que rapportent les experts en météorologie au solstice d'été, le Québec sera, dans son ensemble, épargné par les précipitations abondantes. On ajoute que les vagues de chaleur y seront moins intenses.

Les incendies de forêt ont frappé le territoire Québécois, alors que l'Ouest, particulièrement, n'a droit qu'à peu de pluies. Au contraire, à l'Est et au Sud du territoire, les averses vont même atteindre des records, comme en Gaspésie, par exemple.

Si le beau temps sourit à la Beauce, cette fin de semaine, le ciel est toutefois difficile à voir. Les feux dont a été victime la province de Québec ont engendré un écran au-dessus des paysages des autres régions, incluant aux États-Unis.

Août et septembre sous le soleil

On promet également une fin estivale très intéressante pour la province francophone. Ces experts annoncent effectivement que les mois d'août et de septembre seront marqués par la chaleur et le beau temps.

« Août et septembre devraient nous réserver le meilleur pour la fin », est-il inscrit sur le site de Météo Média.

En bref, le bel été arrive pour la Beauce, selon les dires scientifiques. Ce n'est toutefois pas le meilleur moment pour observer le ciel et ses étoiles.

