La «Lune de l’Esturgeon» en quelques clichés

Si le ciel est dégagé ce soir, les amateurs d'astronomie — et tous les autres aussi! — pourront s'en donner à coeur joie alors que brillera la super Lune de l’Esturgeon dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 août. Le spectacle devrait être grandiose puisque notre satellite apparaîtra 7 à 14 % plus grand et 30 % plus brillant que d’habitude. Le ...