La perte de poils chez les écureuils, un phénomène fréquent

La présence d’écureuils présentant des pertes de poils est régulièrement rapportée. On observe chez ces animaux des surfaces de peau nue ainsi que des croûtes visibles à travers leur pelage.

Les causes des pertes de poils chez l’écureuil sont variées et surtout très difficiles à distinguer les unes des autres à l’œil nu ou sur des photos. Les phénomènes les plus fréquents sont les agressions entre animaux, les maladies et les problèmes alimentaires.

Les écureuils sont des animaux qui protègent leur territoire. Ils peuvent parfois défendre leur nourriture avec beaucoup de vigueur. Ainsi, des agressions (ou bagarres ou attaques) avec d'autres animaux peuvent causer des pertes de poils à certains endroits sur leur pelage ou des blessures visibles.

Parasites de la peau

La mite de la gale canine, qui cause la maladie de la gale sarcoptique, est un parasite que l’on retrouve dans les populations d’animaux sauvages au Québec, dont l’écureuil.

Ce parasite microscopique cause une inflammation de la peau, des démangeaisons et une perte de poils, sans autres conséquences pour l’animal. Dans certains cas, il est possible que l’état de santé général de l’animal se détériore après quelques jours ou semaines. À ce moment, l’inflammation de la peau peut entraîner la formation de croûtes épaisses et fissurées qui apparaissent surtout au niveau de la tête. L’animal peut éventuellement en mourir, surtout pendant la saison froide, où il perd beaucoup de chaleur.

La mite de la gale canine est transmissible aux animaux domestiques, particulièrement aux chiens. La majorité des transmissions se font par contact direct avec l’animal atteint, puisque ce parasite ne survit pas bien dans l’environnement. Votre animal risque de contracter la maladie s’il joue ou dort à proximité d’un terrier ou d’un lieu régulièrement fréquenté par un animal malade. Si votre animal domestique a accès à l’extérieur, il est recommandé de consulter votre vétérinaire afin de vérifier si certains traitements antiparasitaires préventifs devraient lui être prescrits.

Chez l’humain, certaines personnes peuvent développer des démangeaisons à la suite d’un contact avec un animal atteint. Cependant, le parasite qui cause la gale sarcoptique chez les animaux ne survit pas sur l’être humain.

Infections virales

Les pertes de poils chez l’écureuil peuvent aussi être liées au développement de nodules (petites bosses) associés à la présence du virus du fibrome. Les nodules se développent sur la peau, autour des yeux et parfois sur les oreilles. La plupart sont sans danger et disparaissent tout seuls. Les lésions varient de simples plaques cutanées surélevées à des nodules bien définis, parfois assez volumineux. On observe régulièrement une perte de poils sur les nodules.

Le virus se transmet par contact direct entre les animaux, mais aussi par l’intermédiaire de piqûres de moustiques ou de puces.

Aussi, les problèmes peuvent être d'origine alimentaire. Les écureuils qui ont une diète déséquilibrée ou pauvre en certains éléments nutritifs peuvent avoir des pertes de poils. Dans ces cas, aucune inflammation de la peau n’est associée à la chute des poils.

Quoi faire en présence d’un écureuil mort?

Si un écureuil ayant des pertes de poils est trouvé mort, il peut être jeté aux ordures. Portez toujours des gants jetables lorsque vous manipulez un animal mort et désinfectez les objets ayant été en contact avec la carcasse.

Aucune recherche n’est en cours concernant la perte de poils chez les écureuils, puisque c’est un phénomène connu et fréquent.

Cependant, si plusieurs écureuils d’un secteur semblent atteints, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs peut soumettre certains spécimens à une analyse en laboratoire pour obtenir un diagnostic plus précis quant à l’origine du problème. Dans ces situations, les carcasses peuvent être conservées au congélateur dans un double sac de plastique pour qu’elles soient récoltées par un technicien. Dans ce cas, vous pouvez signaler votre observation au 1 877 346 6763.

Source: Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs.