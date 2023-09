Comment cohabiter avec les animaux sauvages?

La présence d’animaux sauvages est plus fréquente qu’on le pense, mais ce n’est pas parce qu’on ne les voit pas qu’ils n’y sont pas. Les animaux savent s’adapter à l’environnement dans lequel ils habitent et ont tendance à fuir l’humain.

Pour limiter les problèmes liés à la cohabitation avec la faune sauvage, il faut éviter de fournir un abri et de la nourriture aux animaux sauvages et maintenir leur crainte envers l’humain.

Plusieurs espèces sont abondantes près des lieux habités par l’humain, car elles y trouvent abris, nourriture, et certains prédateurs y sont moins nombreux. La plupart des animaux sauvages que l’on peut rencontrer en ville ne représentent pas un danger puisqu’ils craignent l’humain.

Que l’animal ait l’air sympathique ou non, sa présence doit inciter à la prudence. Votre comportement doit demeurer le même : n’approchez jamais un animal sauvage et ne tentez pas d’intervenir, même s’il semble en détresse ou blessé. Le comportement des animaux sauvages demeure imprévisible.

Prévention d'abord

Les animaux sauvages qui se trouvent dans les milieux urbains et périurbains peuvent compter sur des sources de nourriture d’origine humaine variées et abondantes (ordures, compost, potagers, poulaillers, nourriture pour animaux domestiques, etc.). Le développement d’un comportement animal problématique est souvent causé par un comportement humain inadéquat. Cette réalité peut parfois conduire à des interactions indésirables avec l’humain.

Certaines bonnes pratiques facilement réalisables sont à la base d’une saine cohabitation. Voici quelques conseils pour faciliter la cohabitation avec la faune sauvage :

— Évitez de nourrir les animaux sauvages, même de façon involontaire.

— Gardez les ordures ménagères hors de leur portée.

— Nourrissez les animaux domestiques à l’intérieur.

— Éliminez toute odeur de nourriture en nettoyant bacs à ordures et grilles de cuisson.

— Bloquez les accès aux potagers, au compost ou même aux poulaillers.

— Effarouchez les animaux qui s’approchent un peu trop près de vous ou de vos installations

— Bloquez tous les accès au-dessous de vos galeries, cabanons et entretoits

— Gardez vos animaux domestiques sous supervision

Animal en détresse ou blessé: quoi faire?

Il est recommandé de ne pas intervenir lorsque vous trouvez un animal sauvage blessé ou malade.

Il est normal pour plusieurs espèces d’animaux sauvages d’occuper une grande variété d’habitats, passant de la forêt à la ville. Ils sont adaptés pour faire face à une multitude de situations.

Une intervention devrait être réalisée par du personnel spécialisé uniquement lorsque l’animal blessé ou malade se trouve dans un endroit qui présente un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques.