Des investissements pour lutter contre l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a dévoilé d'importantes sommes qui seront investies pour lutter contre l'épidémie de Tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE).

Dans son budget 2025-2026 du 25 mars dernier, le gouvernement du Québec annonçait 35,6 M$ supplémentaires, sur deux ans, pour renforcer ses efforts visant à protéger les forêts touchées par l'épidémie. La nouvelle somme de 17,8 M$ ainsi allouée pour 2025 porte donc l'enveloppe totale à 60,2 M$ cette année. Ce budget permettra de poursuivre les programmes de protection des peuplements contre la TBE au moyen de pulvérisations aériennes d'insecticide biologique dans certaines forêts atteintes par l'insecte.

La région de Chaudière-Appalaches est l'une des moins touchées au Québec. Ici, une superficie de 10 000 hectares sera arrosée par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM). En comparaison, 140 000 hectares seront arrosés au Saguenay Lac-Saint-Jean.

Ces arrosages aériens, en forêt publique et privée, ont pour objectif de maintenir en vie les arbres touchés en préservant au moins la moitié du feuillage annuel des essences vulnérables, soit le sapin baumier et l'épinette blanche, dans des secteurs ciblés.

À l'échelle du Québec, l'épidémie de TBE est toujours active. Les relevés aériens effectués par le Ministère en 2024 ont permis de cartographier des dommages de plus de 14,3 millions d'hectares, ce qui représente la superficie totale la plus importante depuis le début de cette épidémie. En raison de la progression des dommages, les régions de la Mauricie et de Lanaudière feront l'objet d'arrosages aériens pour la première fois cette année. Dans les autres régions touchées, il est jugé nécessaire de maintenir ou d'ajuster les mesures en place.