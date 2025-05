La Corvée Chaudière reprend du service le 9 mai

Le COBARIC, organisme de bassin versant de la rivière Chaudière, invite les citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce et des environs à sa première Corvée Chaudière de la saison, une activité de nettoyage de la rivière et de ses berges.

À cet effet, l’organisme accueillera les participants à la descente à bateau du parc municipal de Saint-Joseph-de-Beauce, le vendredi 9 mai 2025, dès 13 h.

En partenariat avec la municipalité, cette activité permettra aux citoyens de se réapproprier la rivière et ses environs et de participer activement à l’entretien de leur environnement. Ce lieu de débarcadère, déjà fréquenté, était ainsi un point névralgique où organiser cette activité.

«Depuis quelques années, nous remarquons non seulement une hausse de fréquentation, mais également une diversification d’activités sur la rivière Chaudière: pêche sportive en bateau motorisé, planche à pagaie, kayak, chambre à air, et plus encore. L’accessibilité à la rivière Chaudière est très appréciée des Joselois. C’est pourquoi, il est important de s’assurer que ce plan d’eau soit propre et accueillant pour la population et les visiteurs» a signalé Marie-Andrée Roy, agente de projet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

À quoi s’attendre de l’activité?

Dès 12 h 30, les participants sont invités à se joindre au kiosque d’accueil situé près de la descente à bateau (57 rue Martel). L’organisme fournira tout le matériel nécessaire pour ramasser les déchets. Les participants peuvent apporter leur propre embarcation. Des embarcations seront aussi disponibles pour ceux qui n’en auraient pas, mais le COBARIC invite les gens à réserver la leur gratuitement sur leur site web ou sur l’événement Facebook.

À 13 h, il y aura un rappel des règles de sécurité par le Service de sécurité incendie de la Ville, ainsi que le lavage des embarcations, pour éviter l’introduction d’espèces d’exotiques envahissantes. L’activité se clôturera à 15 h avec un mot de la fin et la pesée officielle des déchets ramassés pour ajouter ce poids à la Mission 1000 tonnes! Une collation est prévue pour remercier tous les participants de leurs efforts.

Cette initiative est prévue dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.