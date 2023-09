La Société de l’arbre mariveraine fête ses 30 ans

La Société de l’arbre mariveraine (SAMAR) a annoncé, ce samedi 23 septembre, la plantation d'un arboretum à Sainte-Marie, pour fêter ses 30 ans d'existence.

Situé en plaine inondable, le long de la rue Notre-Dame Nord, près du Parc nature du Domaine Taschereau, cet arboretum regroupera une collection de 60 arbres composée de 30 espèces différentes pour représenter les 30 ans de l'organisme et de 30 autres pour les générations futures.

La population était d'ailleurs invitée sur les lieux de la plantation, afin de participer à la corvée. Plusieurs bénévoles de SAMAR ont ainsi pu accompagner les visiteurs dans la plantation.

« Ce sera un lieu unique à Sainte-Marie et dans la région. Cet arboretum sera surtout un site éducatif, de démonstration et de détente qui souligne l’importance des arbres et de la biodiversité pour notre environnement et notre bien-être, » a expliqué Hélène Moore, présidente de SAMAR.

Pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, c'est un projet dans lequel s'inscrit pleinement les valeurs du Mouvement Desjardins

« Le développement durable fait partie de notre ADN. Notre aide financière de 10 000 $ est donc une action cohérente afin de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités. Cette implication est rendue possible grâce au Fonds d’aide au développement du milieu », a précisé Louise Thériault, administratrice de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

La Ville de Sainte-Marie est aussi partenaire du projet, et accorde beaucoup d'importance à valoriser les espaces verts de son territoire.

« Ce projet s’harmonisera merveilleusement au Domaine Taschereau – Parc nature et saura, au fil des saisons, nous faire découvrir les métamorphoses de la nature, » a mentionné le maire, Gaétan Vachon

Pour rappel, Samar est un organisme sans but lucratif qui plante des arbres dans la ville de Sainte-Marie depuis 1993. Sa mission est de doter Sainte-Marie d’un environnement arboricole et floristique propre à créer pour toute la population un milieu de vie agréable, harmonieux et en lien avec la nature.