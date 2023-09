Des végétaux en place et lieu de l'asphalte

Une douzaine de bénévoles ont généreusement contribué, en retirant à la main environ 300 m2 d’asphalte, à la première phase d’un projet de plantation de végétaux au parc du Détroit de la Chaudière, situé à Saint-Lambert de-Lauzon. Les travaux ont été effectués le 16 septembre.

Ce projet, coordonné par le Conseil régional de l’environnement Chaudière Appalaches (CRECA) en collaboration avec la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, permettra d’augmenter la biodiversité du site.

« L’activité a permis aux citoyennes et citoyens de contribuer à l’embellissement de leur parc en retirant manuellement des portions de l’aire asphaltée qu’on retrouve sur le site. Ces espaces sont redonnés à la terre et seront couverts de végétaux au printemps 2024 lors d’une activité de plantation, là aussi avec des bénévoles. C’est une tâche qui mobilise les gens et qui est à la fois satisfaisante et significative ! », a précisé Josée Breton, directrice générale du CRECA.

L’activité citoyenne s’inscrit dans la phase 2 du programme Sous les pavés, lequel est financé par le gouvernement du Québec. Les objectifs prioritaires du programme sont la déminéralisation, à la main et de manière participative, d’espaces publics au Québec, et d’engager les communautés et les citoyens à adopter des pratiques inspirantes d’adaptation aux changements climatiques.

Les nouvelles plantations créeront un aménagement végétalisé harmonisé au parc. Celles-ci augmenteront la biodiversité du site et contribueront à améliorer la gestion des eaux pluviales. Pendant les semaines qui ont précédé l’événement, des citoyens ont participé à différentes activités, dont un atelier pour visionner la planification de la plantation et un sondage afin de concevoir un lieu qui sera à leur image, et bien adapté à leurs besoins.