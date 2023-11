Quelque 85 participants au colloque régional sur l'avenir de la forêt

Quelque 85 personnes ont assisté au colloque régional sur l'avenir de la forêt de l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ), qui s'est déroulé mardi au Centre sportif Mégantic de Lac-Mégantic.

À cette occasion, les participants ont assisté à quatre conférences faisant un portrait de la situation actuelle et des enjeux à venir pour assurer une gestion durable des ressources du milieu forestier.

La première de ces conférences portait sur les conditions climatiques auxquelles il faudra s'attendre d’ici les 50 prochaines années et plus. Par exemple, on estime que la température moyenne du sud du Québec sera de 2,9 °C à 5,7 °C plus élevée que la moyenne de la période 1991-2020.

Il a aussi été question durant le colloque de la réaction des arbres à ces nouvelles températures, alors que plus d’une espèce sur deux au sud du Québec sera mésadaptée aux futures conditions climatiques. La composition des forêts devrait donc sensiblement changer. Une des solutions pour faire face à la situation consiste à maximiser la biodiversité, comme avec des plantations multi-espèces. On propose aussi des aménagements favorisant des habitats variés et une régénération des arbres en continu.

Par ailleurs, les participants ont discuté d’une stratégie québécoise de collaboration entre intervenants forestiers et professionnels du milieu de la conservation visant à offrir un service commun et harmonieux aux propriétaires de forêts. Car l’objectif premier de la conservation, ont rappelé les organisateurs du colloque, est de maintenir la vocation forestière des milieux naturels.

Enfin, trois entreprises locales ont été visitées, soit Tafisa Canada, Placages Mégantic et l’Érablière S. Bellegarde, qui sont des exemples de production forestière associée avec une approche de gestion durable des milieux naturels.

Rappelons que l’Association forestière du sud du Québec a pour mission de promouvoir l’apport bénéfique des ressources du milieu forestier par l’éducation, la sensibilisation, la concertation et le transfert des connaissances sur un territoire couvrant les régions de l’Estrie, la Montérégie, le Centre-du-Québec et de la partie sud de Chaudière-Appalaches.