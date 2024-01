Le grand retour de la neige en Beauce

Dans son bulletin météo de midi, Environnement Canada prévoit de la bruine intermittente ce soir et cette nuit pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin. Cette nuit, on annonce des nappes de brouillard avec un minimum de plus 1. Mercredi, les nappes de brouillard se dissiperont le matin, alors que la bruine intermittente ...