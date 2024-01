Tempête hivernale : vents forts et poudrerie au menu

Les intempéries et les catastrophes naturelles ont causé plus de 3 milliards $ de dommages assurés pour la deuxième année consécutive en 2023 au Canada. Le bilan annuel du Bureau d'assurance du Canada (BAC) est dominé par les incendies de forêt dans les régions d'Okanagan et de Shuswap, en Colombie-Britannique, qui ont causé 720 millions $ en ...