Une nouvelle ère pour la collecte sélective dans la MRC Beauce-Centre

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a conclu deux partenariats en matière de gestion des matières recyclables en Chaudière-Appalaches, un avec Thetford Mines et l'autre avec la MRC Beauce-Centre.

En vertu du principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ est le responsable de la planification, de l’encadrement et du financement du système de collecte sélective.

Ainsi, l'objectif est d'optimiser l’écosystème de la collecte sélective en introduisant des opérations rationalisées et en améliorant l’efficacité logistique, tout en maintenant une approche centrée sur le citoyen. En outre, le déploiement de la REP par ÉEQ permettra à tous les citoyens de récupérer les mêmes matières dans le bac bleu, où qu’ils se trouvent au Québec. En tant qu’organisme de gestion désigné (OGD) de la collecte sélective, ÉEQ sera désormais imputable de la performance du système au Québec.

« Comme citoyens contribuables, on s’attend à plus d’efficacité et de cohérence de la part des actions gouvernementales. Entre autres, lorsqu’il était question de recyclage, ce qui était vrai dans une région pouvait ne pas s’appliquer ailleurs, alors que désormais, cette nouvelle façon de faire sera davantage uniforme partout au Québec. Je suis confiant qu’en simplifiant ainsi les méthodes, que le public participera mieux à réduire ce qui va au dépotoir - ce sera meilleur pour la planète et pour notre portefeuille à tous ! », a souligné Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Victor.

Pour ÉEQ, ces nouvelles ententes de partenariat s’ajoutent à une série d’une cinquantaine d’ententes conclues avec des organismes municipaux au cours des dernières semaines, représentant plus de 60% de la population au Québec.

Les ententes en Chaudière-Appalaches annoncées aujourd’hui portent sur la desserte de collecte sélective de 45 294 personnes.

Bon à savoir

Il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2025, ÉEQ assumera la totalité des coûts de collecte et de transport des contenants, emballages et imprimés récupérés par la collecte sélective dans tout le Québec. Dès lors, une seule liste de matières recyclables aura cours au Québec, peu importe la région ou la municipalité.

De ce fait, ÉEQ compensera les organismes municipaux signataires pour les frais de gestion afférents et les coûts des services d’information à la population.