Vivre l'éclipse solaire comme une expérience humaine multisensorielle

Pour Sébastien Gigu​ère, il ne fait aucun doute que l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 8 avril 2024 doit être vécue comme «une expérience humaine multisensorielle », d'autant plus qu'il s'agit d'un phénomène rarissime, que la très grande majorité d'entre nous ne pourrons apprécier qu'une seule fois dans notre vie, et qui n'est pas réservée qu'aux seuls amateurs d'astronomie.

« Imaginez si on vivait dans un monde où on aurait jamais de couchers de soleil », explique le coordonnateur scientifique de l'ASTROLab du Mont-Mégantic, en entrevue avec EnBeauce.com. « Tout-à-coup, on nous apprend qu'on va être capable, une seule fois dans notre vie, d'avoir la chance de voir ce spectacle incroyable de coucher de soleil. [...] On va se dire que c'est quelque chose que tout le monde veut voir. [...] Peu de gens savent à quel point le spectacle d'une éclipse totale peut être bouleversant. ». À ses yeux, il faut que cela puisse se partager en groupe, avec le plus grand nombre de personnes possible.

La Beauce est en plein coeur de la bande de totalité, étroite d'environ 200 km, de cet alignement cosmique qui ne ne survient en moyenne qu’aux 375 ans. L’éclipse solaire totale se déroulera entre 15 h 28 et 15 h 32.

Bien que l'on prévoit un temps idéal pour l'observation du 8 avril, le moment de totalité de l'éclipse pourra être perçu en raison de la sensation de brève noirceur, si le ciel est légèrement couvert

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le coordonnateur scientifique de l'ASTROLab du Mont-Mégantic, Sébastien Giguère.