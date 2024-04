Forum régional sur la mobilité durable: un succès de participation

Une centaine de participants se sont présentés au Forum régional sur la mobilité durable, qui s'est déroulé 3 avril au Centre multifonctionnel Saint-Apollinaire.

Ils provenaient du secteur public, du milieu professionnel, en aménagement du territoire et en mobilité durable, ainsi que de la communauté d’affaires étaient présents à cet évènement organisé par le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et Accès transports viables (ATV).

« Nous avons eu le plaisir de présenter le premier plan d’action régional de mobilité durable, lequel est le résultat de trois ans de concertation avec les intervenants de notre région. Les gens présents ont ensuite participé à un atelier et partagé leurs observations sur les éléments du plan d’action qui devraient être priorisés. On sent un réel engouement de la part du milieu pour faire avancer ensemble la mobilité durable à l’échelle régionale », a partagé Josée Breton, directrice générale du CRECA.

En effet, plusieurs aspects de la mobilité durable ont été abordés par six personnes conférencières. Par exemple, Pascale Lemay, conseillère en développement touristique de la MRC de Lotbinière, a présenté comment la mobilité durable peut être un levier de développement touristique. Pour sa part, Pier-Olivier Morissette, chef de la division transport à la Ville de Victoriaville, a expliqué comment le Plan de mobilité durable de sa Ville a été mise en œuvre. La rencontre a été habilement animée par Frédérique Lavoie, urbaniste et coordonnatrice des affaires publiques au Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-Nationale.

« L’enthousiasme et l’engagement suscités par ce Forum sont porteurs d’un optimisme palpable quant à l’avenir de la mobilité durable en Chaudière-Appalaches. Je suis convaincue que de nombreuses initiatives prometteuses verront le jour dans cette région au cours des prochaines années. Notre équipe est d’ailleurs très fière d’avoir pu y présenter un aperçu de notre boîte à outils urbanistique qui sera disponible sous peu et qui constitue sans aucun doute un atout majeur pour accompagner les municipalités dans l’intégration des meilleures pratiques en matière de mobilité durable au sein de leurs réglementations », souligne Marie-Soleil Gagné, directrice générale d’ATV.

« Le Forum régional sur la mobilité durable a de toute évidence rempli son objectif premier, soit de mobiliser la région dans la mise en œuvre d’actions en mobilité durable, » a conclu Josée Breton.

Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada à travers le Fonds pour dommages à l’environnement.