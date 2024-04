La communauté collégiale rassemblée pour observer l’éclipse solaire totale

Des enseignants en Sciences de la nature du Cégep Beauce-Appalaches avaient organisé une activité d’observation exceptionnelle en l’honneur de l’éclipse solaire totale sur le campus de Saint-Georges et de Lac-Mégantic ce lundi 8 avril.

Cet événement rare et captivant a rassemblé l’ensemble de la communauté collégiale autour d’une expérience scientifique et pédagogique sans précédent.

Dès 14 h 30, la communauté étudiante ainsi que tout le personnel étaient conviés à cette activité. Pour l’occasion, des autobus provenant du campus de Sainte-Marie ont permis aux étudiants de rejoindre celui de Saint-Georges afin de contempler la trajectoire de la totalité de l’éclipse. Pour assurer une observation sécuritaire, plus de 2 000 paires de lunettes certifiées ont été distribuées. Des ambassadrices et ambassadeurs locaux étaient également mobilisés sur les trois campus afin d’accompagner les participants et de les orienter vers les meilleurs emplacements pour observer le phénomène.

Alors que la Lune se plaçait entre la Terre et le Soleil, enveloppant le ciel d'une obscurité momentanée, le Cégep Beauce-Appalaches se trouvait au cœur de l'événement, comme l'a mentionné Rébecca Tardif, enseignante en Sciences de la nature. « Avec notre position privilégiée pour observer la trajectoire totale de l’éclipse, nous avons pu offrir une expérience mémorable à nos étudiants et aux membres du personnel. C’est aussi grâce à notre préparation et à la participation de nos 38 ambassadeurs et ambassadrices que nous avons pu créer ce moment de qualité très apprécié. C'était un rendez-vous extraordinaire, une opportunité d’une vie, qui a suscité l'émerveillement et la curiosité de toute la communauté collégiale. »

En amont de l'événement, des enseignants de Sciences de la nature avait également offert une formation permettant de mieux comprendre le phénomène des éclipses totales et de fournir des informations essentielles sur la manière de les observer en toute sécurité. Prévoyant l'importance de cet événement, la Direction avait aussi, dès la construction du calendrier scolaire, réservé un créneau pour permettre à toute la population étudiante de participer à cette expérience unique.

« Organiser cette activité d'observation était essentiel pour notre établissement. Au-delà de son caractère spectaculaire, cet événement offre une rare opportunité de profiter d’un phénomène astronomique à travers une démarche pédagogique enrichissante. Nous sommes fiers d'avoir pu rassembler notre communauté collégiale autour de cette expérience scientifique et pédagogique qui restera gravée dans les mémoires », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale.

L'éclipse solaire totale revêt un aspect historique inestimable. Au Québec, ce spectacle céleste n'avait pas été observé depuis plus de 50 ans, soit en 1972. Il faudra attendre plus de 80 ans pour avoir une nouvelle opportunité de l’admirer, en 2106.