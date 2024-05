Saint-Georges: retour du Programme pour le verdissement

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a partagé, ce jeudi 25 avril, les résultats de son étude sur plus de 500 ouvrages de traverses, incluant ponceaux et ponts, dans les secteurs de la ZEC Jaro et de la forêt publique estrienne. Cette évaluation visait à mesurer l'état et l'impact de ces ouvrages sur les habitats ...