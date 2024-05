Les aurores boréales ont envahi le ciel de la Beauce

Un majestueux spectacle d'aurores boréales a envahi le ciel du Québec dans la nuit de vendredi à samedi et la Beauce n'a pas fait exception.

Les aurores boréales peuvent être de plusieurs couleurs soient vert, rose et rouge foncé, rouge ou bleu et mauve. La nuit dernière en Beauce, on a pu en voir des vertes et des roses essentiellement. Ce spectacle était tellement intense qu'on pouvait même l'observer en ville, directement dans le ciel de Saint-Georges notamment. Évidemment, il fallait s'éloigner de la pollution lumineuse pour en profiter le plus possible.

L'intensité et l'étendue du spectacle d'hier soir, visible même depuis la France, n'avaient pas été enregistrées depuis près de 20 ans.

L'Agence spatiale canadienne explique la formation de ce phénomène lumineux coloré:

« Le Soleil éjecte des particules chargées (électrons et protons) dans l'espace, ce qu'on appelle le vent solaire. Le champ magnétique de la Terre forme un bouclier invisible qui fait dévier le vent solaire autour de notre planète.

Pendant ce processus, les lignes du champ magnétique s'étirent du côté de la Terre opposé au Soleil. Puis elles reprennent brusquement leur forme originale, comme un élastique. Elles projettent ainsi des particules chargées vers la Terre le long des lignes du champ magnétique.

L'aurore boréale se forme lorsqu'il y a collision entre ces particules chargées et les gaz qui se trouvent dans la haute atmosphère terrestre.

Ces collisions génèrent de minuscules éclats lumineux qui emplissent le ciel de voiles colorés. C'est le même principe qu'un tube fluorescent au néon ou un écran cathodique. Des milliards de lueurs apparaissent en séquence, ce qui donne l'impression que l'aurore flotte comme un rideau dans un courant d'air.

C'est le champ magnétique de la Terre qui guide les particules chargées vers les pôles. La forme du champ magnétique de la Terre crée deux ovales auroraux au-dessus des pôles magnétiques Nord et Sud. C'est pour cette raison que des aurores se produisent presque toutes les nuits dans le ciel nordique, d'août à mai.

Le champ magnétique de la Terre se prolonge sur plusieurs milliers de kilomètres dans l'espace. »