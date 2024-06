Mois de mai: deux fois moins de feux de forêt qu’à l’habitude

Malgré un début de saison relativement occupé, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n’a dénombré que 68 feux de végétation ayant affecté 79,1 hectares (ha) de forêt au cours du mois de mai, alors que la moyenne des dix dernières années en compte plus du double, avec 148 feux pour une superficie de 337 ha brûlés.

Le mois de mai s’est avéré plus humide que la normale et rythmé par une alternance de quelques jours de beau temps consécutifs, suivis d’orages et précipitations en grandes quantités.

Bien que la météo explique en partie l’écart de feux enregistrés par rapport à la moyenne, la SOPFEU constate que le souvenir de la saison 2023, de même que l’importante campagne publicitaire en cours, ont eu un impact concret sur le niveau de sensibilisation du public en favorisant, de façon significative, la diminution du nombre de feux dus à la négligence humaine. Ainsi, l’impact des conditions météorologiques, calculé à l’aide de l’indice de sévérité cumulé pour la période, permet de constater que nous aurions pu nous attendre à 40 feux de forêt de plus avec la météo observée au cours du dernier mois.

Les principales causes de feux demeurent tout de même les mégots de cigarettes jetés par terre (12 incendies représentant 17,6 % des feux), les feux de camp mal éteints (neuf incendies représentant 13,2 % des feux) et les brûlages de rebut (sept incendies représentant 10,3% des feux). Fait à noter, 16 incendies (23,5 %) ont été causés par des fils électriques, dont un incendie dans le Témiscamingue ayant engendré à lui seul près de la moitié des superficies brûlées au cours du mois de mai. Du côté des feux de cause naturelle, on dénombre six feux foudre (8,9%).

Signalons que la situation qui prévalait au Québec au cours du mois de mai a permis à la SOPFEU, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, d’apporter son soutien au Manitoba, aux prises avec d’importants incendies de forêt.

En terminant, l'organisme invite la population à redoubler de vigilance cette saison afin d’«éviter les feux évitables ». Il rappelle que le mois de juin marque le retour de périodes plus chaudes et plus sèches, comme c’est d’ailleurs le cas actuellement. Il s’agit également de la période où le risque que surviennent des feux de plus grande ampleur est plus important. L’organisme de protection demande à la population de respecter l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert présentement en vigueur dans plusieurs régions du Québec.