Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), et son partenaire Ozero Solutions, une entreprise innovante spécialisée dans les solutions de nettoyage pour embarcations nautiques, tiendront demain, 5 juillet, une journée de sensibilisation contre les espèces aquatiques envahissantes.

Ainsi, ce vendredi, les propriétaires de bateaux sont conviés à participer à l'un des deux rendez-vous de la journée.

Le premier est donné à compter de 9 h 30, à la salle communautaire de l'Association des riverains du lac Jolicoeur (23, rue Jolicoeur) à Adstock. L'atelier d'information et de démonstration sera d'une durée de deux heures.

Le second rendez-vous se déroulera de 13 h à 15 h, selon la même formule, dans le secteur du spa NRJ Nordique (625, rue du Lac-Sartigan) à Saint-Alfred.

Une des attractions principales de la journée sera la station de nettoyage mobile d’Ozero Solutions, installée spécialement pour l'occasion. Les participants pourront assister à des démonstrations de nettoyage d’embarcations. Le nettoyage prévient la propagation des espèces envahissantes, souvent transportées involontairement sur les équipements ou les embarcations nautiques.

Au-delà des démonstrations, les équipes d’Ozero Solutions et du COBARIC seront là pour fournir des outils et des conseils pratiques sur la reconnaissance et le signalement des espèces aquatiques envahissantes. Cela permettra aux participants de mieux comprendre comment leurs actions peuvent directement influencer la santé des lacs et des cours d'eau.

D'ailleurs, les espèces aquatiques envahissantes comme la moule zébrée et le myriophylle à épis représentent une menace sérieuse au Québec. Elles peuvent altérer les chaînes alimentaires, dégrader la qualité de l'eau et affecter la biodiversité. La sensibilisation et l’adoption de bonnes pratiques restent le meilleur moyen pour prévenir tout envahissement de ces espèces dont il est difficile de se débarrasser une fois introduites. De plus, leur présence peut influencer la valeur foncière de propriétés riveraines.

Cet événement sera le dernier de la campagne provinciale Juin, Mois de l’eau dans le bassin versant de la rivière Chaudière.