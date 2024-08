Pluies abondantes: la rivière Chaudière reste dans son lit

Malgré la pluie soutenue qui a débuté hier (accumulation de 25 mm), la rivière Chaudière demeure encore dans son lit, même si le cours d'eau a passablement gonflé avec les précipitations.

Selon une lecture faite à 9 h 15 ce matin sur le site du SSRC (Système de surveillance de la rivière Chaudière), le niveau d'eau était en hausse dans les stations le long de la rivière, mais le seuil présentait un «état normal.»

À Saint-Georges (pont David-Roy), il atteignait 162.04 n; au pont Fortin de Beauceville, 147.90 m et à la traverse de Saint-Joseph-de-Beauce, 143.90 m.

Voici la lecture pour d'autres municipalités: Vallée-Jonction/143.68m, Sainte-Marie-de-Beauce/141.78, et Scott/139.54 m. Pour Saint-Lambert-de-Lauzon, les données ne sont pas disponibles.

Au barrage Sartigan, le débit de la rivière se situait à 267.70 m3/s.

À la météo pour la région, on annonce aujourd'hui des averses, avec une hauteur prévue de 10 mm. Maximum 16. La pluie intermittente va se poursuivre ce soir et cette nuit. Les précipitations sont aussi au programme pour demain et jeudi.