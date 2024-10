La première neige est tombée sur...?

Le groupe Beau Dommage chantait à l'époque que la première était tombée sur Chinatown, mais dans la région, elle s'est plutôt manifestée à Saint-Honoré-de-Shenley.

Cette photo a été prise aujourd'hui dans les environs de la localité.

On prévoit d'ailleurs encore une mélange de pluie et neige ce soir, cette nuit et demain en Beauce, avec des maximums de 5°C et des minimums de -2°C.