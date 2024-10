La comète Tsuchinshan-ATLAS visible en Beauce jusqu'à la fin du mois

Depuis le 12 octobre, la comète Tsuchinshan-ATLAS est observable dans l’hémisphère nord, et les habitants de la Beauce peuvent en profiter pendant plusieurs semaines.

Découverte en 2023, cette comète offre un spectacle lumineux impressionnant pour ceux qui prendront le temps de l’observer. Notre journaliste a d'ailleurs pu admirer l'objet céleste ce mercredi soir.

La comète Tsuchinshan-ATLAS, officiellement nommée C/2023 A3, est composée de glace et de poussières, typique des comètes du système solaire. Son passage à proximité de la Terre le 12 octobre, à environ 71 millions de kilomètres, a rendu son observation particulièrement favorable. Sa proximité au Soleil, atteinte le 27 septembre, a accentué la luminosité de sa queue, visibles à l’œil nu ou avec des jumelles.

Comment l’observer en Beauce ?

Pour admirer la comète dans les meilleures conditions, le meilleur moment était de l'observer entre le 12 et le 14 octobre. Néanmoins, elle reste encore visible mais le sera de moins en moins.

Bien que la comète perde un peu de sa luminosité, elle est plus haute dans le ciel, facilitant son repérage. Pour des résultats optimaux, il est important de choisir un endroit sans pollution lumineuse et avec un ciel dégagé.

Outils d’observation

À l’œil nu, la comète apparaîtra sous forme d’une boule lumineuse entourée d’une chevelure diffuse. Avec des jumelles ou un télescope, il sera possible d’observer plus de détails, notamment la forme et l’évolution de la queue.

Les passionnés d’astronomie de la Beauce ont donc une belle opportunité d’observer cette comète remarquable pendant plusieurs semaines. Un phénomène rare et spectaculaire qui ne nécessite pas d’équipement sophistiqué pour en profiter.

Afin d'en profiter en groupe, le club d'astronomie de Saint-Georges organise, ce vendredi 18 octobre, au coin de la 115e rue et de la 25e avenue, une initiation à l'observation de la comète, dès 18 h 30.

Un télescope sera sur place pour faciliter l'observation, mais il est aussi possible d'apporter son propre matériel (trépied, lentille grand angle, appareil photo ou télescope).