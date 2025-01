Avertissement de froid extrême pour Chaudière-Appalaches

Du temps très froid est attendu, de dimanche soir jusqu'en milieu de semaine prochaine, dans plusieurs régions du Québec, dont celle de Chaudière-Appalaches, vient d'aviser Environnement Canada.

Les valeurs de refroidissement éolien se situeront entre -30°C et -37°C, selon le service météorologique national.

Ce soir et cette nuit, on prévoit de la neige intermittente, parfois mêlée de pluie tard ce soir et après minuit. Accumulation de 2 à 4 cm. Les températures stables seront près de +1°C.

Ce dimanche 19 janvier, quelques averses de neige sont attendues, cessant le matin. Alternance de soleil et de nuages par la suite. Les vents jusqu'à 15 km/h amèneront des températures à la baisse pour atteindre -14°C, avec le refroidissement éolien.

De lundi jusqu'à mercredi, les températures minimales varieront entre -14°C et -27°C, avant le facteur éolien. Le temps sera ensoleillé mais extrêmement froid, au moins jusqu'à jeudi matin.

L'agence lance des avertissements lorsque le froid représente un danger pour la santé. Elle recommande aux gens devant aller à l'extérieur de surveiller l’apparition de symptômes associés au froid: essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.

On recommande aussi de ne pas amener les animaux de compagnie à l'extérieur, ou à limiter le temps d'exposition à un strict minimum.