Protection de l'eau: une prix de reconnaissance au COBARIC

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), a été désigné lauréat de la bourse 2024 de la Fondation ESTEN, dans la catégorie Projet innovant en sensibilisation et protection de l’eau.

La remise officielle du prix a eu lieu le 8 mai aux bureaux de l'organisme à Scott, par le président de la Fondation, Daniel Roch.

Plus précisément, cette reconnaissance est attribuée au projet développé par Marie-Ève Théroux, géomaticienne et analyste de données au sein de l'organisme.

Il s'agit d'un outil interactif de vulgarisation des données sur la qualité de l’eau. Pensé pour les publics non spécialisés, cet outil rend accessibles des données scientifiques souvent complexes, dans le but de favoriser une meilleure appropriation des enjeux liés à la qualité de l’eau.

Toujours en développement, l’outil récompensé pourrait un jour être mis à la disposition du public. D’un montant de 3 500 $, la bourse obtenue constitue un levier important pour mobiliser des financements complémentaires, en vue de bonifier le projet et d’en assurer une diffusion plus large.

«Ce prix reconnaît non seulement l’innovation de notre équipe, mais aussi notre volonté constante de rendre les enjeux de l’eau plus compréhensibles et accessibles. C’est une belle avancée pour le COBARIC et pour tous ceux qui œuvrent à une meilleure gestion de l’eau», a signalé le président de l'organisme, Luc Proulx.