Projet Appalaches–Bas-Saint-Laurent : la Beauce dans le corridor à l’étude

Hydro-Québec a dévoilé, ce vendredi 20 mai, le corridor envisagé pour sa future ligne de transport d’électricité à 315 kilovolts (kV), qui reliera les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent sur environ 260 kilomètres. Le projet inclut également la construction d’un poste électrique à 315 kV, dans le cadre de son plan de renforcement du réseau principal.

Le corridor à l’étude traverse neuf MRC, dont certaines en Beauce, ainsi que 42 municipalités, deux territoires non organisés et les terres traditionnelles de la Nation W8banaki et de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

Il a été défini à la suite d’une vaste consultation publique menée depuis l’automne 2024, au cours de laquelle plus de 150 organisations ont partagé leurs préoccupations. Le tracé évite notamment les zones sensibles comme le parc régional du Massif du Sud et la vallée de la rivière Chaudière entre Vallée-Jonction et Beauceville.

Hydro-Québec précise que des variantes de tracés seront étudiées à l’intérieur du corridor au fil des prochains mois, en tenant compte des enjeux agricoles, paysagers, acéricoles et récréotouristiques.

Une ligne à 315 kV plutôt que 735 kV

Alors qu’une tension de 735 kV était initialement envisagée, Hydro-Québec a finalement opté pour une ligne à 315 kV. Cette décision découle d’une analyse technique qui favorise une meilleure intégration des futures productions d’électricité régionales, comme les parcs éoliens, tout en maintenant une capacité de transport optimale.

Ce projet vise à renforcer le réseau de transport principal d’Hydro-Québec en vue de répondre à la croissance des besoins énergétiques au Québec. Il s’inscrit dans une stratégie plus large pour assurer l’autonomie énergétique de la province tout en soutenant le développement économique régional.

Une seconde phase du projet, qui relierait le Bas-Saint-Laurent à la Gaspésie, fera l’objet d’études et de consultations distinctes dans une prochaine étape.

Deux consultations publiques prévues en Beauce

Des séances d’information sont prévues entre le 20 mai et le 3 juin dans plusieurs municipalités. En Beauce, les citoyens pourront rencontrer les représentants d’Hydro-Québec le mercredi 28 mai à Sainte-Marie et le jeudi 29 mai à Frampton, entre 16 h et 20 h. Une rencontre virtuelle est également prévue le lundi 9 juin à 19 h (inscription sur le site web du projet).