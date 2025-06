L'été débute officiellement ce soir

Après plus d'une année de consultations et d'échanges avec de nombreux partenaires, le gouvernement du Québec vient d'adopter le cadre réglementaire modernisé entourant les milieux hydriques, dont les zones inondables, et les ouvrages de protection contre les inondations. C'est le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements ...