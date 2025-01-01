Une heure de plus pour dormir cette nuit !

Le changement d’heure vers l’heure normale de l’Est (HNE) aura lieu cette nuit du dimanche 2 novembre. Plus précisément, à 2 h du matin, il sera en réalité 1 h. Une heure de sommeil gagnée pour certains, mais aussi des soirées qui tomberont plus rapidement dans l’obscurité.

Ce passage à l’heure d’hiver est également synonyme de souper plus tôt à la noirceur… et pour les établissements titulaires d’un permis de bar, de restaurant ou de réunion, il représente une heure supplémentaire pour servir de l’alcool, tel que le permet la réglementation en vigueur.

Depuis plusieurs années, le changement d’heure divise : s’il avait été instauré pour économiser l’énergie, ses impacts sur la santé sont aujourd’hui régulièrement remis en question.

Au Québec comme ailleurs, le débat reste ouvert, bien qu’aucune consultation n’ait été annoncée cette année. Rappelons que moins de 20 % de la population mondiale ajuste encore ses horloges au cours de l’année.

Mais en attendant une décision politique éventuelle, vos cadrans devront bel et bien être reculés d’une heure dans la nuit de samedi à dimanche.

Et pourquoi ne pas en profiter pour faire un geste simple, mais crucial : vérifiez vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Assurez-vous que les piles sont en bon état et que les appareils fonctionnent bien. Un petit geste de prévention, qui pourrait faire toute la différence.