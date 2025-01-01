Un nouveau lieu de retour Consignaction+ a ouvert à Saint-Georges

Un nouveau lieu de retour Consignaction+ est désormais ouvert au 499, 107e Rue à Saint-Georges, en face du commerce Canadian Tire.

C'est dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne que ce lieu a été annoncé par l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction.

Ce lieu de retour est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie. Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boisson consignés. Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », a affirmé Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’AQRCB/Consignaction.

Lieu de retour Consignaction+

Cet endroit est réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés et offre trois services :

1) le Retour à l’unité avec des récupératrices automatisées,

2) le Retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés,

3) le Retour en vrac où se trouvent des équipements encore plus performants pouvant traiter des centaines de contenants en quelques minutes.

De plus, les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction.

Pour le Retour à l’unité et le Retour en vrac, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.

L’équipe des conseillers aux retours de Consignaction est présente pour assister les citoyens dans la récupération de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.