La Véloroute de la Chaudière ouvrira le 9 mai en Nouvelle-Beauce

Le tronçon de la Véloroute de la Chaudière en Nouvelle-Beauce sera officiellement ouvert à compter du samedi 9 mai prochain.

D’ici cette date, des travaux de nettoyage seront réalisés sur la piste cyclable afin d’offrir la meilleure expérience possible à l’ensemble des usagers, qu’ils pratiquent le vélo (traditionnel ou électrique), la trottinette, le patin à roues alignées ou la marche.

La MRC a tenue à rappeler quelques consignes essentielles pout une utilisation sécuritaire et harmonieuse de l’infrastructure :

- réduisez votre vitesse dans les secteurs urbains pour assurer la sécurité de tous,

- circulez à droite en tout temps afin de favoriser la fluidité,

- lors d’un arrêt, veuillez vous retirer de la piste

- étant donné que la piste est très étroite par endroits et sans accotement, les animaux domestiques, incluant les chiens en laisse, n’y sont pas autorisés pour des raisons de sécurité.

Travaux à prévoir à Saint-Lambert-de-Lauzon

Des travaux seront réalisés sur la Véloroute de la Chaudière à Saint-Lambert-de-Lauzon au cours des prochaines semaines. En effet, une réfection d’environ 1,6 km est prévue sur la rue des Érables Nord, entre la rue des Îles Nord et la limite de Lévis (secteur Breakeyville).

Le chantier devrait débuter d’ici deux semaines. Durant cette période, la circulation se fera en alternance et la surface sera en gravier. Les travaux sont prévus jusqu’aux vacances de la construction.

La Véloroute de Dorchester

Bien que la Véloroute de Dorchester ne sera pas complétée en 2026, les cyclistes pourront parcourir cette saison plus de 15 kilomètres entre Scott et Saint-Anselme à travers des panoramas exceptionnels. Des espaces de stationnement sont d’ailleurs disponibles à l’église de Sainte-Hénédine, qui constitue un point de départ idéal pour profiter du parcours.

Toujours à Sainte-Hénédine, un détour est en place afin de contourner le pont de la rivière Le Bras, dont la reconstruction est prévue à l’automne ou au printemps 2027. Une signalisation adéquate guide les usagers et nous les remercions d’avance de respecter les propriétés privées situées à proximité.

Par ailleurs, les travaux dans le secteur de la rue Drouin, à Scott, ne seront pas complétés cette année. Des études sont toujours en cours au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce tronçon, qui permettra éventuellement de relier la Véloroute de Dorchester à celle de la Chaudière, demeure donc fermé à la circulation.