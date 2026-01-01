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Pour mieux prévenir les risques

Inondations: une aide de 300 000 $ pour Saint-Joseph-de-Beauce

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5 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce recevra une subvention de 300 000 $ du gouvernement du Québec afin d’améliorer sa gestion des risques d’inondation liés à la rivière Chaudière.

L’annonce a été faite ce vendredi 5 juin par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom du ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin. Cette aide financière doit permettre à la municipalité de mieux documenter les risques d’inondation sur son territoire, d’identifier les secteurs les plus vulnérables et de déterminer des stratégies d’adaptation.

« Je tiens à féliciter l’équipe municipale de Saint-Joseph-de-Beauce pour la préparation d’un dossier bien étoffé dans le but d’obtenir cette aide financière. Regarder vers l’avant tout en étant conscient des défis futurs, notre rivière Chaudière étant tellement imprévisible, il va de soi que la réflexion et le travail à venir sont importants », a souligné Luc Provençal.

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Gaston Vachon, indique que cette démarche permettra d’approfondir les connaissances sur la rivière Chaudière afin de mieux protéger les personnes et les biens situés en zones inondables. « Nous voulons réfléchir à des solutions qui diminueront les impacts sur notre milieu, mais qui seront également profitables sous d’autres angles », a-t-il mentionné.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations, dévoilé en 2020 et prolongé jusqu’en 2028. Elle s’ajoute aux travaux menés par le Bureau de projets – Inondations – Rivière Chaudière, qui accompagne les municipalités touchées par des enjeux d’inondations récurrentes.

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