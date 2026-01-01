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Ciel jauni

L'odeur de fumée provient des feux de forêt du Nord

durée 14h40
14 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

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À la suite des orages qui ont traversé la région, sur l'heure du diner, une importante odeur de fumée s'est fait sentir à l'extérieur.

Plusieurs pourraient croire que le tout est lié à un incendie local.

Dans les faits, cette odeur est causée par la fumée provenant des incendies de forêt qui sévissent actuellement dans le Nord de l'Ontario et du Québec. Les données fournies par les autorités ontariennes montrent que la fumée dégagée par ces feux est poussée par les vents vers le sud du Québec et se mêle à celle qui provient de l’Ontario.

Le ciel aussi prend à certains moments des tons de jaune-orange. Encore là, le tout est attribuables à ces feux.

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