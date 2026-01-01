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Environnement Canada

Chaleur et orages violents sous surveillance en Beauce

durée 14h00
2 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Beauce est visée ce jeudi 2 juillet par deux avertissements météorologiques d’Environnement Canada, alors qu’une vague de chaleur se poursuit et que des orages violents pourraient se développer au cours de la journée et en soirée.

Selon Environnement Canada, les conditions sont propices à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales causant des dommages, de la grêle de grosse taille et de la pluie torrentielle. Certains orages pourraient aussi générer une tornade.

Les fortes rafales pourraient endommager des arbres et des bâtiments, tandis que des pannes de courant sont possibles par endroits. Les activités nautiques pourraient également devenir dangereuses en raison de rafales violentes et soudaines sur les plans d’eau.

L’organisme fédéral rappelle aussi que les fortes pluies peuvent provoquer des crues soudaines et des inondations. La population est invitée à demeurer vigilante près des cours d’eau en cas de pluie abondante.

En parallèle, un avertissement de chaleur est aussi en vigueur pour jeudi et vendredi. Les maximums diurnes devraient atteindre entre 31 et 33 degrés Celsius, avec des minimums nocturnes variant entre 20 et 24 degrés. Les valeurs d’humidex pourraient atteindre entre 40 et 42.

Les températures et l’humidité devraient toutefois diminuer à compter de samedi.

Pour rappel, les signes d’épuisement dû à la chaleur peuvent comprendre des maux de tête, des nausées, des étourdissements, une soif importante, une urine foncée et une fatigue intense. En présence de symptômes de coup de chaleur, comme une peau rouge et chaude, de la confusion ou une altération de l’état de conscience, il faut composer le 911.

Les citoyens sont également invités à ne jamais laisser un enfant, une personne vulnérable ou un animal dans un véhicule stationné.

En cas d’orage, Environnement Canada rappelle de se mettre rapidement à l’abri dès que le tonnerre se fait entendre.

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