Usine Royal Mat à Beauceville
Odeurs nauséabondes de caoutchouc: la pétition compte déjà plus de 300 noms
Plus de 300 citoyens de Beauceville ont déjà signé en personne une pétition réclamant des autorités gouvernementales «d’agir concrètement» afin de régler le problème récurrent d’odeurs de caoutchouc et d’émanations nauséabondes ressenties dans plusieurs secteurs résidentiels de la ville et associées aux activités de l’usine de recyclage de pneus Royal Mat.
Cette pétition est maintenant accessible en ligne pour les intéressés de la municipalité qui voudraient appuyer la démarche entreprise par Richard Duval et sa conjointe Chantal Poulin, afin de mettre en lumière sur la place publique cette problématique de la qualité de l'air.
En juillet dernier, ils étaient à la tête d'un groupe d'une vingtaine de citoyens qui s'étaient présentés à la séance du conseil des élus de la Ville de Beauceville pour demander des interventions « vigoureuses » de la part de l'administration locale. Signalons qu'outre les odeurs, les activités de l'usine produisent des retombées de suie qui salissent les propriétés limitrophes au parc industriel où se trouvent les installations.
Rappelons que, selon le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changement climatiques, de la Faune et des Parcs, la compagnie n'a commis aucun « manquement à l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement » malgré les 11 signalements concernant les odeurs, acheminés depuis 2023.
Les résidents de Beauceville qui voudraient signer la pétition en ligne, laquelle demande entre autres une évaluation «indépendante et rigoureuse» de la qualité de l’air, peuvent le faire en cliquant directement ici.
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