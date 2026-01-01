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Une invitation à la prudence

Présence de tiques: Saint-Georges considérée «à risque»

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13 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

La Direction de la Santé publique rapporte que les tiques, déjà présentes en Estrie, migrent de plus en plus vers l’est, et donc vers le territoire de Chaudière-Appalaches. 

À l'échelle du Québec, 685 des 1 098 municipalités sont maintenant considérées comme des «secteurs à risque», dont la ville de Saint-Georges. Le fait de résider dans une zone reconnue comme endémique permet à toute personne piquée par une tique de consulter directement un pharmacien afin d'évaluer la pertinence d’un traitement antibiotique préventif.  

Les tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés, les arbustes, les broussailles, les hautes herbes ainsi que dans les amas de feuilles mortes, notamment aux  abords des zones boisées.

C'est pourquoi, compte tenu de la situation, des vacances estivales, des randonnées en forêt et de toutes les activités agréables à pratiquer en nature, la Ville de Saint-Georges invite à la prudence et à bien vous vêtir avant de marcher sur des terrains où l’on retrouve des herbes hautes. 

Au nombre des conseils de prévention pour réduire les risques de piqûre, on suggère de:

• Marcher de préférence dans les sentiers dégagés et éviter les herbes hautes.
• Porter des vêtements longs de couleur claire et des souliers fermés.
• Utiliser un chasse-moustiques à base de DEET ou d'icaridine sur les parties exposées du corps, en évitant le visage.
• Bien entretenir la végétation autour de la maison, notamment près des aires de jeux des enfants (éviter de garder une pelouse longue, enlever les feuilles mortes, couper  les broussailles et aménager une zone tampon de trois mètres entre les zones boisées  et les espaces fréquentés).
• S'examiner soigneusement, ainsi que ses animaux de compagnie, après toute sortie  extérieure. Une tique retirée moins de 24 heures après s'être accrochée présente un risque de transmission plus faible.
• Prendre une photo de la tique une fois retirée et la soumettre sur la plateforme de  surveillance citoyenne eTick, recommandée par l'INSPQ, qui fournit une réponse en moins de 48 heures.
• Surveiller l'apparition d'un érythème migrant, soit une rougeur circulaire d'au moins 5 cm qui s'étend lentement autour du site de la piqûre, généralement sans douleur ni démangeaison, pouvant apparaître entre 3 et 30 jours après la piqûre.
• En cas de doute ou de symptômes, contacter Info-Santé au 811 ou consulter un  médecin. 

Pour obtenir davantage d’information, consultez le site Web du gouvernement du Québec en cliquant ici.

 

 

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