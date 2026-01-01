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MRC de Chaudière-Appalaches et Ville de Lévis

Une campagne régionale pour parler de climat autrement 

durée 15h00
21 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Les neuf MRC de Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis unissent  leurs forces pour déployer une vaste campagne régionale d’information, de sensibilisation et d’éducation portant sur les changements climatiques en Chaudière-Appalaches.

Elle sera mise sur pied dans le cadre de l’élaboration et de la mise  en œuvre de leurs plans climat respectifs. 

Déployée progressivement au cours des prochains mois, cette campagne se distinguera par des visuels originaux, surprenants et accessibles qui seront diffusés à des moments stratégiques de l’année.

Les responsables visent à démystifier les impacts bien réels des changements climatiques sur le territoire, et mettre en lumière les  solutions concrètes et collectives qui seront proposés dans les plans climat des MRC et de la Ville de Lévis.

« Cette campagne démontre que les défis climatiques peuvent être abordés avec optimisme, créativité et  solidarité. En unissant nos forces à l'échelle régionale, nous souhaitons informer, mobiliser et outiller les  citoyens afin qu'ils puissent contribuer, à leur façon, à bâtir une Chaudière-Appalaches plus résiliente et prête  pour l'avenir », a indiqué Daniel Turcotte, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

Ce projet a été coordonné par une étroite collaboration entre trois chargées de projets responsables des plans climat et trois agentes aux communications travaillant à la Ville de Lévis ainsi que dans les MRC des Etchemins,  de Beauce-Centre et de Beauce-Sartigan.

Signalons que la démarche est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du  Québec dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

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