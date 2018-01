Des conditions hivernales « dangereuses » pour la Beauce et les Etchemins

Un avertissement de tempête hivernale a été émis à 15 h 56 aujourd'hui, vendredi le 12 janvier, par Environnement Canada. Cet avis concerne les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

L'agence gouvernementale prévoit des « conditions hivernales dangereuses » pour les secteurs mentionnés ci-haut, c'est-à-dire « une chute considérable des températures, des précipitations verglaçantes et de la neige au cours des 24 prochaines heures ».



Environnement Canada explique sur son site Web que la pluie se changera en pluie verglaçante ce soir, puis en grésil et en neige au cours de la nuit au passage d'un front froid. On prévoit des conditions verglaçantes ce soir lorsque les températures chuteront brusquement.

« La combinaison de la neige et des vents vifs du nord-ouest réduira la visibilité dans la poudrerie par endroits. En général, on prévoit une accumulation totale de 15 à 30 centimètres de neige », peut-on lire sur le site Internet de l'agence gouvernementale.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l'accumulation de neige, et pourraient devenir glacées et glissantes.



Précisons qu'un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque l'on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément.

Prévisions locales et régionales

Il y aura, en Beauce et dans les Etchemins, de la pluie se changeant en pluie verglaçante ce soir, vendredi le 12 janvier, puis en neige vers minuit. Il y aura également des nappes de brouillard se dissipant ce soir ainsi que la poudrerie par endroits au cours de la nuit du 12 au 13 janvier 2018, avec une accumulation de neige de 5 centimètres et des vents du sud-ouest de 20 km/h et une température de minimum moins 8.



En ce qui concerne samedi le 13 janvier prochain, il y aura, toujours selon l'agence gouvernementale, de la neige parfois forte et de la poudrerie par endroits, avec une accumulation de 15 centimètres de neige et des vents du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 km/h. Les températures seront à la baisse pour atteindre moins 12 degrés en après-midi samedi.

Il y aura ensuite de la neige cessant tôt en soirée, et ce sera généralement nuageux par la suite, avec des vents du nord-ouest de 20 km/h devenant légers vers minuit et une température de minimum moins 23 degrés, qui devrait atteindre les moins 28 degrés avec le refroidissement éolien dans la nuit du 13 au 14 janvier prochains.