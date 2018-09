Un camion malaxeur fauche un homme en quadriporteur à St-Georges

(Saint-Georges, Québec) Cet avant-midi, vers 10 h 40, un camion malaxeur de Béton St-Joseph a happé un homme de 93 ans qui roulait en quadriporteur à l'angle de la 116e Rue et de la 1re Avenue.

La Sûreté du Québec (SQ) confirme qu'il s'agit bel et bien d'une collision. À preuve, on peut voir l'appareil coincé sous le camion. Sur place, un soulier et du sang sont visibles. Plusieurs véhicules de la SQ protègent le périmètre.

L'homme a été transporté au centre hospitalier de l'Enfant-Jésus, à Québec, et se trouve dans un état critique.

Un agent reconstitutionniste a été envoyé sur les lieux.

D'autres détails suivront.