Deux agriculteurs perdent connaissance dans un silo à St-Simon

Vers 16 h 50, un incident s'est produit à la ferme Rodveil Holstein, dans le rang de Léry, à Saint-Simon-les-Mines. Deux personnes, le propriétaire et un employé, sont prises dans un silo.

Le propriétaire de la ferme et son employé, originaire du Guatemala, sont montés dans un silo pour y faire des vérifications.

Selon nos informations, le gaz est demeuré captif dans le haut du silo. En temps normal, il est aisément évacué. Les deux agriculteurs y ont perdu connaissance.

Sur place, une opération « sauvetage » est en cours. On y dénombre deux ambulances, quatre ambulanciers, six policiers et 20 pompiers.

Vers 17 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été alertés. Pour l'instant, la SQ ne s'exprime pas au sujet de cet événement, mais assure que le dossier suivra son cours.

D'autres détails suivront.