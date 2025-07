Noyade à Saint-Georges : un accident évitable selon le coroner

Le 22 mai 2024, Guy Ferland, un homme de 66 ans de Saint-Georges, est décédé à la suite d’une noyade accidentelle alors qu’il pêchait en aval du barrage Sartigan, dans un secteur prisé par les amateurs appelé « le Plateau ».

Selon le rapport du coroner Pierre Guilmette, M. Ferland pratiquait la pêche à gué avec un proche, portant des cuissardes qui l’immergeaient jusqu’à la taille environ.

Lorsqu’il a voulu aider son accompagnateur qui venait de capturer un poisson, il a perdu pied et est tombé dans une zone plus profonde, ses cuissardes se remplissant rapidement d’eau. Le courant l’a entraîné et le contact visuel a été perdu.

L’alerte a été donnée rapidement, mais il a fallu près de 30 minutes pour localiser et extraire M. Ferland de l’eau. Les secouristes ont entamé des manœuvres de réanimation sur place avant de le transporter à l’Hôpital de Saint-Georges. Bien qu’un rythme cardiaque ait pu être temporairement rétabli, il est décédé à 0 h 03 le 23 mai des suites de complications graves, dont des blessures liées à la réanimation et un important trouble de coagulation.

Le coroner souligne qu’il s’agit d’un décès accidentel évitable, rappelant que la zone est signalée par des panneaux d’avertissement et que l’homme ne portait aucune veste de flottaison individuelle.

Le barrage Sartigan, conçu pour retenir les glaces au printemps, possède en aval des courants imprévisibles et des profondeurs variables, présentant des risques importants pour les pêcheurs qui s’y aventurent à gué.